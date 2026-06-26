Concert de l’épau Quintette Chego Route de Changé Yvré-l’Évêque
dimanche 16 août 2026 · Route de Changé · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Concert de l’épau Quintette Chego
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Les membres du quintette Chego se sont rencontrés au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2021. Ils sont actuellement en master de quintette dans les classes de Michel Moragues, Jean-Cristophe Vervoitte et Fany Maselli au sein du même établissement. Forts de leurs expériences variées, les cinq artistes mettent au service de l’ensemble toutes les facettes de leurs personnalités artistiques (pédagogie, participation à des spectacles pluridisciplinaires…) pour proposer un jeu coloré et vivant.
L’ensemble est invité à se produire lors du Festival de Prades 2022, où il collabore notamment avec Emmanuel Pahud, Pierre Bleuse ou encore le quintette Klarthe. Sensible à l’accès à la musique pour tous, le quintette est intervenu dans le centre d’hébergement d’urgence Bastion Bercy, pour proposer aux enfants un moment d’écoute et de convivialité. Poussés par leur envie d’approfondir leur travail du répertoire dédié au quintette à vents, ils prennent part aux concours internationaux de L’ARD de Munich en septembre 2024, ainsi qu’au Concours International de Lyon en avril 2026, deux expériences riches en apprentissage.
Sam Sallenave, basson Cécile Bertrand, flûte Chloé Riès, hautbois Marie Guillot, clarinette Paul Crozet, cor .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Concert de l’épau Quintette Chego Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
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