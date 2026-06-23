Les Siestes Teriaki Route de Changé Yvré-l’Évêque
samedi 22 août 2026 · Route de Changé · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Les Siestes Teriaki
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Samedi 22 août | 16h00-01h00 / Dimanche 23 août | 14h00-19h00
Organisées dans le cadre somptueux de l’Abbaye Royale de L’Epau depuis 15 ans, LES SIESTES TERIAKI sont devenues un événement incontournable dans le paysage culturel Sarthois.
Les Siestes mélangent à la fois musiques savantes et populaires, expérimentations sonores en tous genres, installations liant les arts visuels et techniques sonores. Une programmation audacieuse et exigeante capable de toucher un large auditoire grâce à l’accent porté sur la performance live et les créations ludiques.
Bar & restauration sur place
Week-end gratuit
Plus d’infos sur siestesteriaki.com .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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English :
L’événement Les Siestes Teriaki Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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