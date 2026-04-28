Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

REDLOVA Yvré-l’Évêque

REDLOVA Yvré-l’Évêque dimanche 30 août 2026.

Adresse : Domaine de l'Epau

Ville : 72530 Yvré-l'Évêque

Département : Sarthe

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 82 82 119

Yvré-l’Évêque

REDLOVA

Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 82 – 82 – 119 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :
2026-08-30

L’évènement REDLOVA avec GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, et de nombreux talents locaux dans univers festif !
  .

Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire   contact@redlova.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The REDLOVA event with GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, and many local talents in a festive universe!

L’événement REDLOVA Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72

À voir aussi à Yvré-l'Évêque (Sarthe)