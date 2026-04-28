REDLOVA Yvré-l’Évêque
REDLOVA Yvré-l’Évêque dimanche 30 août 2026.
Yvré-l’Évêque
REDLOVA
Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : 82 – 82 – 119 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’évènement REDLOVA avec GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, et de nombreux talents locaux dans univers festif !
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Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire contact@redlova.fr
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English :
The REDLOVA event with GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, and many local talents in a festive universe!
L’événement REDLOVA Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72
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