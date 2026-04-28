Yvré-l’Évêque

REDLOVA

Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 82 – 82 – 119 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’évènement REDLOVA avec GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, et de nombreux talents locaux dans univers festif !

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Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire contact@redlova.fr

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English :

The REDLOVA event with GAZO, LA FOUINE, COLONEL REYEL, NONO LA GRINTA, and many local talents in a festive universe!

L’événement REDLOVA Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72