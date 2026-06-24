Prémolaire Cie du dernier rang Route de Changé Yvré-l’Évêque
samedi 15 août 2026 · Route de Changé · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Prémolaire Cie du dernier rang
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Scène vide, fond noir, silence. À la base, Molerrr passait juste. Comme ça, pour visiter. Une banale traversée dans son errance habituelle. Et non pas pour s’introduire, d’ailleurs il n’y a pas eu effraction… c’était ouvert ! Mais il s’est cramé tout seul, ils l’ont vu et il les a vus ! Alors, malgré les lacunes, il faut bien y aller… Faire et dire des trucs. Mais la rencontre du public et sa curiosité le pousse à rester et occuper (squatter ?) cet endroit fraichement découvert. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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English :
L’événement Prémolaire Cie du dernier rang Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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