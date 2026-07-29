Concert de l’Epiphanie Vogelgrun
samedi 9 janvier 2027 · Vogelgrun
Informations pratiques
Vogelgrun
Concert de l’Epiphanie
Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09 2027-01-10
Débutez l’année sous le soleil d’Amérique latine avec l’Orchestre symphonique Chüt. Des rues vibrantes de Buenos Aires aux rythmes envoûtants de La Havane, embarquez pour un voyage musical entre œuvres classiques et pièces modernes. .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
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English :
L’événement Concert de l’Epiphanie Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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