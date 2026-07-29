Informations pratiques

Vogelgrun

Concert de l’Epiphanie

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09 2027-01-10

Débutez l’année sous le soleil d’Amérique latine avec l’Orchestre symphonique Chüt. Des rues vibrantes de Buenos Aires aux rythmes envoûtants de La Havane, embarquez pour un voyage musical entre œuvres classiques et pièces modernes. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Concert de l’Epiphanie Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach