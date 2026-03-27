Informations pratiques

Vogelgrun

Spectacle Le petit roi Arthur Theater Baden Alsace

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

De quoi est fait un vrai chevalier? De courage? D’une épée? Une histoire drôle et poétique sur l’amitié, la jalousie, le fait de grandir et l’art de trouver une langue commune entre français et allemand. Dès 6 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle Le petit roi Arthur Theater Baden Alsace Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach