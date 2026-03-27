Spectacle Le petit roi Arthur Theater Baden Alsace Vogelgrun
mercredi 28 octobre 2026 · Vogelgrun
Informations pratiques
Vogelgrun
Spectacle Le petit roi Arthur Theater Baden Alsace
Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
De quoi est fait un vrai chevalier? De courage? D’une épée? Une histoire drôle et poétique sur l’amitié, la jalousie, le fait de grandir et l’art de trouver une langue commune entre français et allemand. Dès 6 ans. .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
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English :
L’événement Spectacle Le petit roi Arthur Theater Baden Alsace Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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