Spectacle La fontaine unplugged Compagnie DNB Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-27 19:00:00

2026-03-27

Trois comédiens-chanteurs s’emparent malicieusement des fables de La Fontaine pour les réactualiser en chansons. Ici, le Héron fashion victim veut s’habiller en IKKS, le Lièvre est pris à son propre piège par une Tortue finalement pas aussi sage qu’on le croirait, le Corbeau, addict aux réseaux sociaux, est amadoué par un algorithme rusé…

Guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shrutibox et percussions donnent vie à ce bestiaire musical, florissant et à l’énergie communicative.

Un spectacle au verbe malicieux et gourmand, des chansons à voir et à entendre entre réflexions et éclats de rire. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

