Saint-Dié-des-Vosges

Concert de l’été

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Un concert pour fêter l’été avec la chorale Les voix de Saint-Dié . Chant populaires et gospel au programme.

En cas de mauvais temps, le lieu de repli sera la salle Cholé au Musée Pierre-Nöel.Tout public

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Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 80 53 49 98 voixdesaintdie@gmail.com

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English :

A concert to celebrate summer with the choir Les voix de Saint-Dié. The program features folk songs and gospel music.

In case of bad weather, the event will be moved to the Cholé Hall at the Pierre-Nœel Museum.

L’événement Concert de l’été Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES