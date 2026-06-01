Concert de l’été Saint-Dié-des-Vosges
Concert de l’été Saint-Dié-des-Vosges jeudi 18 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Concert de l’été
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Un concert pour fêter l’été avec la chorale Les voix de Saint-Dié . Chant populaires et gospel au programme.
En cas de mauvais temps, le lieu de repli sera la salle Cholé au Musée Pierre-Nöel.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 80 53 49 98 voixdesaintdie@gmail.com
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English :
A concert to celebrate summer with the choir Les voix de Saint-Dié. The program features folk songs and gospel music.
In case of bad weather, the event will be moved to the Cholé Hall at the Pierre-Nœel Museum.
L’événement Concert de l’été Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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