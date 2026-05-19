Concert de l’Harmonie de Bonny avec la chorale Nuances Bonny-sur-Loire
dimanche 11 octobre 2026 · Bonny-sur-Loire
Informations pratiques
Bonny-sur-Loire
Concert de l’Harmonie de Bonny avec la chorale Nuances
Rue du Château Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11 2026-12-19
La chorale Nuances invite 3 autres chorales pour un naprès-midi musicale inoubliable. Rendez-vous le dimanche 08 mars à 15h à la salle des fêtes. Entrée libre !
La chorale Nuances vous invite à une après-midi inoubliable en compagnie de 3 autres chorales. Venez vibrer au son de voix harmonieuses et de mélodies envoûtantes dans une ambiance chaleureuse et festive. Rendez-vous le dimanche 8 mars à 15h à la salle des fêtes de Bonny-sur-Loire. L’entrée est libre, alors profitez-en pour partager un moment musical unique en famille ou entre amis. Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux du chant et de la belle musique ! .
Rue du Château Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 53 92 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Harmonie de Bonny-sur-Loire is organizing a choral concert at the Salle des Fêtes in Bonny-sur-Loire on March 30, starting at 3 p.m., with the participation of the Nuances, La Lérézonnance and La Clef des Chants choirs. Free admission.
L’événement Concert de l’Harmonie de Bonny avec la chorale Nuances Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Bonny-sur-Loire (Loiret)
- Soirée guinguette Bonny-sur-Loire 12 septembre 2026
- Exposition de photographies Le thème de l’eau Bonny-sur-Loire 19 septembre 2026
- Tournoi de pétanque amical Bonny-sur-Loire 4 octobre 2026
- Soirée moules-frites Bonny-sur-Loire 17 octobre 2026
- 50e Salon d’art d’automne Bonny-sur-Loire 24 octobre 2026