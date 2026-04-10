Bonny-sur-Loire

Soirée moules-frites

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Bonny-Beaulieu Football Club vous invite à sa soirée moules-frites le 17 octobre ! Venez partager un moment convivial autour d’un délicieux repas dans une ambiance festive. Réservez vite votre place et soutenez votre club local !

Le Bonny-Beaulieu Football Club vous donne rendez-vous le 17 octobre à la salle polyvalente de Bonny-sur-Loire pour une soirée moules-frites placée sous le signe de la convivialité !

Venez savourer un délicieux repas composé de moules-frites préparé avec soin, tout en profitant d’une ambiance festive et chaleureuse. Que vous soyez supporter du club, habitant de la région ou simplement amateur de bonne cuisine, cette soirée est l’occasion idéale pour se retrouver et partager un moment agréable entre amis ou en famille. Les bénéfices contribueront à soutenir les activités du club.

Réservez dès maintenant vos places et participez à cette belle fête locale ! .

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 17 61 24

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English :

The Bonny-Beaulieu Football Club invites you to its mussels and French fries evening on Friday, October 18! Come and share a convivial moment over a delicious meal in a festive atmosphere. Reserve your place now and support your local club!

L’événement Soirée moules-frites Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX