Vide-grenier Bonny-sur-Loire
dimanche 6 septembre 2026 · Bonny-sur-Loire
Informations pratiques
Bonny-sur-Loire
Vide-grenier
38 Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner au vide grenier de Bonny-sur-Loire, le 6 septembre, Chemin de la Cheuille, à partir de 7h00. Balades à poney, maquillage, tombola, buvette et restauration vous attendent pour un moment convivial !
Le comité des fêtes vous accueille au 38 chemin de la Cheuille à Bonny-sur-Loire pour un vide-grenier prévu le 6 septembre à partir de 7h00. Plusieurs animations vous seront proposées, telles que des balades à poney, un stand de maquillage, ainsi qu’une tombola. Profitez également d’une buvette et d’un service de restauration à votre disposition. 1 .
38 Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89 comitedesfetes45@bonnysurloire.fr
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English :
Come browse the Bonny-sur-Loire yard sale on September 6 at Chemin de la Cheuille, starting at 7:00 a.m. Pony rides, face painting, a raffle, a refreshment stand, and food will be there to make for a fun-filled time!
L’événement Vide-grenier Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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