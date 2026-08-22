Informations pratiques

Bonny-sur-Loire

Vide-grenier

38 Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner au vide grenier de Bonny-sur-Loire, le 6 septembre, Chemin de la Cheuille, à partir de 7h00. Balades à poney, maquillage, tombola, buvette et restauration vous attendent pour un moment convivial !

Le comité des fêtes vous accueille au 38 chemin de la Cheuille à Bonny-sur-Loire pour un vide-grenier prévu le 6 septembre à partir de 7h00. Plusieurs animations vous seront proposées, telles que des balades à poney, un stand de maquillage, ainsi qu’une tombola. Profitez également d’une buvette et d’un service de restauration à votre disposition. 1 .

38 Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89 comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

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English :

Come browse the Bonny-sur-Loire yard sale on September 6 at Chemin de la Cheuille, starting at 7:00 a.m. Pony rides, face painting, a raffle, a refreshment stand, and food will be there to make for a fun-filled time!

L’événement Vide-grenier Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX