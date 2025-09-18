Mutzig

Concert de l’harmonie de la Garde républicaine

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La musique municipale d’Ottrot fête ses 60 ans et pour cet anniversaire, elle vous invite un concert exceptionnel

L’ Orchestre de la Garde républicaine Chœur de l’Armée française !

Venez passer un grand moment de musique en compagnie de l’une des meilleures formations musicales au monde

Cette prestigieuse institution musicale propose un exaltant moment orchestral. De la nostalgique œuvre Un Américain à Paris de Gerschwin, au célèbre compositeur de musique de films John Williams, en passant par Carmen Fantasy, une compilation d’airs d’opéra réalisée dans la tradition du 19 e , les découvertes seront légion pour ce concert événement ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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L’événement Concert de l’harmonie de la Garde républicaine Mutzig a été mis à jour le 2026-04-25 par Le Dôme de Mutzig