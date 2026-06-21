Concert de l’Harmonie de La Sirène – Une histoire du Jazz Kiosque à musique du Luxembourg Paris dimanche 21 juin 2026.

Le 21 juin à 14h00, l’orchestre d’harmonie La Sirène se produit au kiosque du Luxembourg (kiosque à musique du Luxembourg, rue Vaugirard, 6e arr.).

La Sirène prend le chemin des kiosques et de l’espace public pour proposer un programme musical dansant. Dans son programme « Une histoire du Jazz », l’orchestre souhaite proposer des morceaux mettant en valeur le jazz, la musique de film et la musique latino-américaine.

L’accès au kiosque est libre, nous vous y attendons nombreuses et nombreux !!!

L’orchestre d’harmonie La Sirène jouera son programme « Une histoire du Jazz » au kiosque du Luxembourg le 21 juin à 14h00.

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:00:00+02:00

Kiosque à musique du Luxembourg Rue de Vaugirard 75006 Paris

https://lasirenedeparis.fr/agenda-la-sirene-de-paris/harmonie-une-histoire-du-jazz-1 +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lasirenedeparis/ https://www.facebook.com/lasirenedeparis/



Afficher la carte du lieu Kiosque à musique du Luxembourg et trouvez le meilleur itinéraire

