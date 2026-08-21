Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence Dimanche 20 septembre, 14h00 Fondation Vasarély Bouches-du-Rhône

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 5 €*

Gratuit pour les moins de 15 ans

* sur justificatif valide.

Dans la limite des places disponibles.

Accès aux espaces d’exposition de la Fondation Vasarely, selon les horaires d’ouverture du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Laissez-vous porter par les sonorités de l’Harmonie Municipale lors d’un concert exceptionnel au cœur de la Fondation Vasarely. Dans le cadre unique du Centre Architectonique, les musiciens vous invitent à partager un moment convivial où la musique dialogue avec l’architecture et les œuvres monumentales de Victor Vasarely.

Entre grands classiques, musiques contemporaines et pièces populaires, ces concerts offrent une expérience culturelle accessible à tous, dans un lieu où les arts se rencontrent et se répondent.

Fondation Vasarély 1 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442200109 https://www.fondationvasarely.org Hongrois d’origine, Victor Vasarely (1906-1997) , élabore à partir de 1966 le projet d’un centre architectonique rassemblant les deux parties de son oeuvre, l’une picturale (art optique) , l’autre théorique. La première est présentée dès 1970 dans le château de Gordes ; pour la seconde, un bâtiment conçu entièrement par Vasarely est construit par Jean Sonnier et son associé Dominique Ronsseray : il est inauguré en 1976. Une grande sculpture, en forme de V, signale le bâtiment, dont la façade aveugle se présente comme un pliage répétitif alternant des panneaux fond blanc – fond noir. La fondation est constituée de seize alvéoles hexagonales accolées ; il ne s’agit pas d’un musée, mais d’un centre artistique à plusieurs fonctions : exposition des « intégrations », but pédagogique, centre d’échanges sur la création contemporaine, … L’édifice comporte une ossature en béton, habillée de panneaux d’aluminium ou de vitrages ; l’éclairage est assuré par des verrières zénithales.

Laissez-vous porter par les sonorités de l’Harmonie Municipale lors de plusieurs concerts exceptionnels au cœur de la Fondation Vasarely. Dans le cadre unique du Centre Architectonique, les musiciens…

©Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence