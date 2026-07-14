Exposition Musiques en Aix Hôtel de Boadès Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Musiques en Aix

Du 26/08 au 31/10/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h et de 13h à 18h. Hôtel de Boadès 8 Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-26

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-08-26

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, l’exposition Musiques en Aix célèbre un siècle de vie musicale et 200 ans d’histoire de la photo. Découvrez 222 clichés et l’évolution des appareils, des premières chambres au numérique.

L’exposition retrace la vie musicale aixoise des années 1900 aux années 2000. Des premiers bals populaires aux immenses légendes de la chanson française et internationale passées par Aix, du jazz à la pop, sans oublier la musique de rue, le rap, l’électro-acoustique et le prestige des grands festivals (festival d’art lyrique, festivals de piano) toutes les sensibilités s’y rencontrent. En écho à ce voyage, l’exposition célèbre le bicentenaire de la photographie en retraçant son histoire, illustrée par une collection d’appareils anciens, de la chambre photographique en bois jusqu’à l’ère du numérique .

Hôtel de Boadès 8 Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

%C0 To mark the bicentennial of photography, the Musiques en Aix exhibition celebrates a century of musical life and 200 years of photographic history. Discover 222 photographs and the evolution of cameras, from the earliest camera obscuras to digital technology.

L’événement Exposition Musiques en Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence