Concert de l’harmonie municipale, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Concert de l’harmonie municipale Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

jardins de l’Hôtel de Région Grand Est.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mise à l’honneur dans les jardins de l’Hôtel de Région, l’Harmonie Municipale joue un programme original et varié, avec des pièces spécialement écrites pour orchestre d’harmonie, alliant musique classique, musique de film et musique actuelle.

Au programme cette année : Rêverie de Debussy, Amparito Roca de Jaime Texidor, La Valse d’Amélie de Yann Tiersen, High Voltage de Thierry Deleruyelle et bien plus encore !

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Mise à l’honneur dans les jardins de l’Hôtel de Région, l’Harmonie Municipale joue un programme original et varié, avec des pièces spécialement écrites pour orchestre d’harmonie.