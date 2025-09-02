Concert de l’orchestre Blackout L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert de l’orchestre Blackout L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 18 juillet 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert de l’orchestre Blackout
Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Orchestre de variétés musicales pop/rock français et internationales sur l’Esplanade devant le Restaurant du Casino. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations
Orchestre de variétés musicales pop rock français et internationales. .
Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
Variety band: French and international pop/rock on the Esplanade in front of the Casino Restaurant. Concerts all summer long, see the entertainment program
L’événement Concert de l’orchestre Blackout L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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