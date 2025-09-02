L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert de l’orchestre Blackout

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Orchestre de variétés musicales pop/rock français et internationales sur l’Esplanade devant le Restaurant du Casino. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations

Orchestre de variétés musicales pop rock français et internationales. .

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

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English :

Variety band: French and international pop/rock on the Esplanade in front of the Casino Restaurant. Concerts all summer long, see the entertainment program

L’événement Concert de l’orchestre Blackout L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud