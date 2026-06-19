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Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris

Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris

Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Joseph Artisan

Adresse : 214, rue Lafayette

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs de 6 à 13 €<br>Préventes en ligne jusqu'au 17 juin</p>

Au programme :

– Hector Berlioz, Harold en Italie
Alto solo : Gérard Caussé

– Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose
Sifflet solo : Bertrand Causse

– Richard Wagner, Lohengrin – Ouvertures

Direction : Bertrand Causse

L’orchestre Coalescence accueille le grand soliste Gérard Caussé pour ces concerts exceptionnels
Le vendredi 19 juin 2026
de 21h00 à 22h30
payant

Tarifs de 6 à 13 €
Préventes en ligne jusqu’au 17 juin

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00

Eglise Saint-Joseph Artisan 214, rue Lafayette  75010 Paris
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