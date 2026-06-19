Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris
Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris vendredi 19 juin 2026.
Au programme :
– Hector Berlioz, Harold en Italie
Alto solo : Gérard Caussé
– Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose
Sifflet solo : Bertrand Causse
– Richard Wagner, Lohengrin – Ouvertures
Direction : Bertrand Causse
L’orchestre Coalescence accueille le grand soliste Gérard Caussé pour ces concerts exceptionnels
Le vendredi 19 juin 2026
de 21h00 à 22h30
payant
Tarifs de 6 à 13 €
Préventes en ligne jusqu’au 17 juin
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00
Eglise Saint-Joseph Artisan 214, rue Lafayette 75010 Paris
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