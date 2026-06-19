Concert de l’Orchestre Coalescence avec Gérard Caussé Eglise Saint-Joseph Artisan Paris vendredi 19 juin 2026.

Au programme :

– Hector Berlioz, Harold en Italie

Alto solo : Gérard Caussé

– Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose

Sifflet solo : Bertrand Causse

– Richard Wagner, Lohengrin – Ouvertures



Direction : Bertrand Causse

L’orchestre Coalescence accueille le grand soliste Gérard Caussé pour ces concerts exceptionnels

Le vendredi 19 juin 2026

de 21h00 à 22h30

payant

Tarifs de 6 à 13 €

Préventes en ligne jusqu’au 17 juin

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00

Eglise Saint-Joseph Artisan 214, rue Lafayette 75010 Paris

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