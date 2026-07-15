Concert de l’orchestre de mandolines et guitares de Remiremont Église protestante unie Épinal

Informations pratiques

Épinal

Concert de l’orchestre de mandolines et guitares de Remiremont

Église protestante unie 28 rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Sous la direction de Pascal Zaug, 30 musiciens donnent vie à un répertoire riche et varié, dans l’esprit d’un orchestre de chambre. Mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles, contrebasse et percussions se répondent pour former un ensemble à la fois souple et complet. La mandoline n’est pas seulement l’instrument des sérénades, elle peut naviguer avec aisance entre les genres musicaux du répertoire classique, où la pureté des notes résonne avec élégance, aux morceaux folkloriques, où l’énergie entraînante transporte l’auditeur dans des contrées lointaines, elle offre une expérience musicale variée et envoutante.

Grâce à une formation modulable, l’orchestre s’adapte à des répertoires variés musique classique, contemporaine, traditionnelle, ou encore musique de film. Cette souplesse lui permet d’explorer une large palette sonore et expressive. Il participe depuis sa création à diverses manifestations et se produit en concert ou à l’occasion de rencontres musicales en France comme à l’étranger, contribuant au rayonnement de la mandoline et de son répertoire sur différents territoires.

Billetterie sur place le jour du concert, ou en ligne avant le 23 octobre à ce lien

https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-de-mandolines-et-guitares-a-epinal-le-25-octobre-2026Tout public

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Église protestante unie 28 rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 52 89 87 02

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English :

Under the direction of Pascal Zaug, 30 musicians bring to life a rich and varied repertoire, in the spirit of a chamber orchestra. Mandolins, mandolas, guitars, mandocellos, double bass, and percussion interplay to form an ensemble that is both flexible and well-rounded. The mandolin is not just an instrument for serenades; it can navigate with ease across musical genres: from the classical repertoire, where the purity of the notes resonates with %E9l%elegance, to folk pieces, where the infectious energy transports the listener to distant lands; it offers a varied and captivating musical experience.

Thanks to its flexible lineup, the orchestra adapts to a variety of repertoires: classical, contemporary, traditional, and even film music. This flexibility allows it to explore a wide range of sounds and expressions. Since its inception, the orchestra has participated in various events and performed in concerts and at musical gatherings in France and abroad, helping to promote the mandolin and its repertoire in different regions.

Tickets are available at the door on the day of the concert, or online before October 23 at this link:

https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-de-mandolines-et-guitares-a-epinal-le-25-octobre-2026

L’événement Concert de l’orchestre de mandolines et guitares de Remiremont Épinal a été mis à jour le 2026-07-12 par OT EPINAL ET SA REGION