Concert de l’Orchestre de Picardie à Laon, Eglise Saint-Martin, 02000 Laon, Laon

Informations pratiques

Concert de l’Orchestre de Picardie à Laon Vendredi 18 septembre, 20h00 Eglise Saint-Martin, 02000 Laon Aisne

Tarif normal : 25 € (réduit : 10 €)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Un concert organisé dans le cadre de la 38e édition du Festival de Laon, sous la direction de Swan Van Rechem avec Claire Désert au piano…

Au programme : Adagio pour cordes de Samuel Barber / Quiet City d’Aaron Copland / Concerto soirée de Nino Rota / Symphonie n°2 d’Olivier Penard

Eglise Saint-Martin, 02000 Laon Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-laon.org »}]

Un concert organisé dans le cadre de la 38e édition du Festival de Laon, sous la direction de Swan Van Rechem avec Claire Désert au piano…

OT Pays de Laon