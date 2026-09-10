CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CLUSES, Lycée Charles Poncet, Cluses
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Charles Poncet · Cluses
Informations pratiques
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CLUSES Samedi 19 septembre, 17h30 Lycée Charles Poncet Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Dans la cour de l’actuel lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, l’Orchestre d’Harmonie de Cluses interprète un programme musical dans la cour de l’ancienne École Royale d’Horlogerie.
Lycée Charles Poncet 1 avenue Charles Poncet 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Dans la cour de l’actuel lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, l’Orchestre d’Harmonie de Cluses interprète un programme musical dans la cour de l’ancienne École Royale…
©OrchestreHarmonieCluses
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