Concert de l’orchestre du Bureau des étudiants Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert de l’orchestre du Bureau des étudiants Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 17 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Premier concert de l’Orchestre du Bureau des étudiants du CRR
Le mercredi 17 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T18:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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