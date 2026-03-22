Concert de l’orchestre du Bureau des étudiants Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski



Premier concert de l’Orchestre du Bureau des étudiants du CRR

Le mercredi 17 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T18:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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