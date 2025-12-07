Concert de l’orchestre national de Metz Sarrebourg
dimanche 4 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Concert de l’orchestre national de Metz
Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’orchestre National de Metz propose Bach et Beethoven avec Louis Schwizgebel à la direction, au piano et au clavecin, et Pauline Cambournac au hautbois. Billetterie dès le 15 septembre en mairie et sur place.Tout public
10 .
Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 mairie@mairie-sarrebourg.fr
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English :
The Metz National Orchestra presents Bach and Beethoven with Louis Schwizgebel conducting, on piano and harpsichord, and Pauline Cambournac on oboe. Tickets go on sale September 15 at City Hall and at the venue.
L’événement Concert de l’orchestre national de Metz Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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