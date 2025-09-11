Concert de l’orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Concert de l'orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Concert de l’orchestre St Colomban
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
2026-06-14
Sous la direction musicale de Claude Jourdan
Solistes invitées
> Elise Nicolas Hautbois
> Lorène Perrotin Soprano
Programme sur le thème de la musique italienne, une réelle invitation à voyager en musique. Rossini, Monteverdi, Rota, Morricone, Respighi, Vivaldi, Boccherini.
Que de compositeurs pour un concert extraordinaire !
À 17h à la Basilique St Pierre.
Tarif 15€, gratuit 16 ans.
Billetterie et renseignements Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 ou Claude JOURDAN claudejourdan70200@laposte.net .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 06 48 61 claudejourdan70200@laposte.net
