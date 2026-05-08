Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs Théâtre Émile Loubet Montélimar

Montélimar

Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs

Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Après avoir dirigé les professeurs du conservatoire, les élèves des maitrises et atelier de musique traditionnelle, Amine Soufari s’installe à la direction de l’orchestre symphonique.

Prenez place à bord de ce dernier voyage musical en orient!

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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

After directing the conservatory?s teachers, the students of the maitrises and the traditional music workshop, Amine Soufari takes over the direction of the symphony orchestra.

Take a seat on board this latest musical voyage to the Orient!

L’événement Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération