Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs Théâtre Émile Loubet Montélimar vendredi 5 juin 2026.
Montélimar
Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs
Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Après avoir dirigé les professeurs du conservatoire, les élèves des maitrises et atelier de musique traditionnelle, Amine Soufari s’installe à la direction de l’orchestre symphonique.
Prenez place à bord de ce dernier voyage musical en orient!
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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
After directing the conservatory?s teachers, the students of the maitrises and the traditional music workshop, Amine Soufari takes over the direction of the symphony orchestra.
Take a seat on board this latest musical voyage to the Orient!
L’événement Concert de l’orchestre symphonique d’Exils et d’Espoirs Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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