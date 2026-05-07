Concert de Loula B Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert de Loula B Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 18 août 2026.
Monflanquin
Concert de Loula B
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La Dame du Lac propose une soirée concert Electro Pop Loula B c’est l’histoire d’une basse électrique amoureuse d’une voix !
Le duo propose un répertoire associant des covers internationales à leurs chansons originales en français.
Réservation conseillée pour la restauration.
La Dame du Lac propose une soirée concert Electro Pop Loula B c’est l’histoire d’une basse électrique amoureuse d’une voix !
Le duo propose un répertoire associant des covers internationales à leurs chansons originales en français.
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert de Loula B
La Dame du Lac offers an Electro Pop concert evening: Loula B is the story of an electric bass in love with a voice!
The duo’s repertoire combines international covers with their original French songs.
Reservations recommended for catering.
L’événement Concert de Loula B Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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