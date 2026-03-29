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Concert de Luc Arbogast Place Dom Calmet Senones

vendredi 25 septembre 2026 · Place Dom Calmet · Senones

Concert de Luc Arbogast Place Dom Calmet Senones

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Dom Calmet
Adresse
Eglise Sant-Gondelbert
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Tarif
25 Tarif de base plein tarif

Senones

Concert de Luc Arbogast

Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Le concert Chant des Pierres de Luc Arbogast est un rendez-vous exceptionnel dans un cadre chargé d’histoire, pour vivre un moment musical hors du temps !
Sur réservation, nombres de places limitées.Tout public
25  .

Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43 

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English :

Luc Arbogast’s “Chant des Pierres” concert is a unique event in a setting steeped in history, offering a timeless musical experience!
Reservations required; limited seating.

L’événement Concert de Luc Arbogast Senones a été mis à jour le 2026-07-27 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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