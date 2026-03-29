Concert de Luc Arbogast Place Dom Calmet Senones
vendredi 25 septembre 2026 · Place Dom Calmet · Senones
Informations pratiques
Senones
Concert de Luc Arbogast
Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Le concert Chant des Pierres de Luc Arbogast est un rendez-vous exceptionnel dans un cadre chargé d’histoire, pour vivre un moment musical hors du temps !
Sur réservation, nombres de places limitées.Tout public
25 .
Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Luc Arbogast’s “Chant des Pierres” concert is a unique event in a setting steeped in history, offering a timeless musical experience!
Reservations required; limited seating.
L’événement Concert de Luc Arbogast Senones a été mis à jour le 2026-07-27 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Apéro Histoire Z.A Avenue de Salm Senones 7 août 2026
- Brocante Le Dépôt Senones 9 août 2026
- Fête champêtre à Court circuit Place des Aulnois Senones 15 août 2026
- Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones 30 août 2026
- Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones 19 septembre 2026