Concert de Luc Arbogast Place Dom Calmet Senones

Informations pratiques

Senones

Concert de Luc Arbogast

Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Le concert Chant des Pierres de Luc Arbogast est un rendez-vous exceptionnel dans un cadre chargé d’histoire, pour vivre un moment musical hors du temps !

Sur réservation, nombres de places limitées.Tout public

25 .

Place Dom Calmet Eglise Sant-Gondelbert Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43

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English :

Luc Arbogast’s “Chant des Pierres” concert is a unique event in a setting steeped in history, offering a timeless musical experience!

Reservations required; limited seating.

L’événement Concert de Luc Arbogast Senones a été mis à jour le 2026-07-27 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES