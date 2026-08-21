Concert de Marie Urbain, en partenariat avec Dynamo, Médiathèque de Lezennes, Lezennes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Lezennes · Lezennes
Informations pratiques
Concert de Marie Urbain, en partenariat avec Dynamo Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque de Lezennes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Marie Urbain nous invite à un voyage musical unique, entre chanson française et pop, où les mots et les mélodies se rencontrent avec justesse. Entre chansons intimistes, souvenirs et émotions, son univers touche par sa sincérité et sa proximité.
Le concert sera suivi d’un temps d’échange avec l’artiste, l’occasion de découvrir les coulisses de son travail, ses inspirations et de prolonger ensemble ce moment de rencontre.
Médiathèque de Lezennes Place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.0514.46 https://lezennes.fr/culture/mediatheque
Marie Urbain sera en représentation le samedi 3 octobre à 19h !
©Marie Urbain
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