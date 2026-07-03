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AGENDA · Chilhac

Concert de Markovitch l’Arcovitch Les Bourlonnes Chilhac

dimanche 9 août 2026 · Les Bourlonnes · Chilhac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Les Bourlonnes
Adresse
Camping au Fil de l'Eau
Ville
43380 Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chilhac

Concert de Markovitch l’Arcovitch

Les Bourlonnes Camping au Fil de l’Eau Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Un accordéon en solo, des airs et chants traditionnels des Balkans, swing, chanson française… suivi à 21h d’un set de ses compositions.
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Les Bourlonnes Camping au Fil de l’Eau Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

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English :

A solo accordion performance featuring traditional Balkan tunes and songs, swing, French chansons… followed at 9 p.m. by a set of his original compositions.

L’événement Concert de Markovitch l’Arcovitch Chilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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