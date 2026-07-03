Concert de Markovitch l’Arcovitch Les Bourlonnes Chilhac

Informations pratiques

Chilhac

Concert de Markovitch l’Arcovitch

Les Bourlonnes Camping au Fil de l’Eau Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Un accordéon en solo, des airs et chants traditionnels des Balkans, swing, chanson française… suivi à 21h d’un set de ses compositions.

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Les Bourlonnes Camping au Fil de l’Eau Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

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English :

A solo accordion performance featuring traditional Balkan tunes and songs, swing, French chansons… followed at 9 p.m. by a set of his original compositions.

L’événement Concert de Markovitch l’Arcovitch Chilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier