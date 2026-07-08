Concert Mah’na Chilhac
mercredi 5 août 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
Concert Mah’na
Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Une voix, un piano, un accordéon… et un voyage sonore s’ouvre au spectateur. A la croisée de la comédie musicale et du concert intimiste.
1er partie, à 19h: Amblerya: duo rock dont l’univers décrit un monde imaginaire, pacifiste et libre.
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Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
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English :
A voice, a piano, an accordion… and a musical journey unfolds before the audience. A blend of musical theater and an intimate concert.
Part 1, 7:00 p.m.: Amblerya: a rock duo whose music depicts an imaginary, pacifist, and free world.
L’événement Concert Mah’na Chilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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