UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chilhac

Concert Mah’na Chilhac

mercredi 5 août 2026 · Chilhac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Village | Chilhac | Petite cité de caractère
Ville
43380 Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chilhac

Concert Mah’na

Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Une voix, un piano, un accordéon… et un voyage sonore s’ouvre au spectateur. A la croisée de la comédie musicale et du concert intimiste.
1er partie, à 19h: Amblerya: duo rock dont l’univers décrit un monde imaginaire, pacifiste et libre.
  .

Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A voice, a piano, an accordion… and a musical journey unfolds before the audience. A blend of musical theater and an intimate concert.
Part 1, 7:00 p.m.: Amblerya: a rock duo whose music depicts an imaginary, pacifist, and free world.

L’événement Concert Mah’na Chilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Chilhac (Haute-Loire)