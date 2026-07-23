Exposition peintures des Artistes de la Ribeyre Chilhac
dimanche 2 août 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
Exposition peintures des Artistes de la Ribeyre
Salle de la Tour Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-02
Par les artistes du cours de Jean Pierre Esbrat:
Catherine Beaud, Monique Brun Bellut, Huguette Berger, Annie Campredon, Hélène Ceret, Perrine Gilbert, Brigitte Hoffer, Armelle Jolivet, Muriel Lutz, Christine Sabatier, Christiane Sdei, Danielle valette.
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Salle de la Tour Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 56 57
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English :
By the artists in Jean Pierre Esbrat’s class:
Catherine Beaud, Monique Brun Bellut, Huguette Berger, Annie Campredon, Hélène Ceret, Perrine Gilbert, Brigitte Hoffer, Armelle Jolivet, Muriel Lutz, Christine Sabatier, Christiane Sdei, Danielle Valette.
L’événement Exposition peintures des Artistes de la Ribeyre Chilhac a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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