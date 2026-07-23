Informations pratiques

Chilhac

Exposition peintures des Artistes de la Ribeyre

Salle de la Tour Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-02

Par les artistes du cours de Jean Pierre Esbrat:

Catherine Beaud, Monique Brun Bellut, Huguette Berger, Annie Campredon, Hélène Ceret, Perrine Gilbert, Brigitte Hoffer, Armelle Jolivet, Muriel Lutz, Christine Sabatier, Christiane Sdei, Danielle valette.

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Salle de la Tour Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 56 57

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English :

By the artists in Jean Pierre Esbrat’s class:

Catherine Beaud, Monique Brun Bellut, Huguette Berger, Annie Campredon, Hélène Ceret, Perrine Gilbert, Brigitte Hoffer, Armelle Jolivet, Muriel Lutz, Christine Sabatier, Christiane Sdei, Danielle Valette.

L’événement Exposition peintures des Artistes de la Ribeyre Chilhac a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier