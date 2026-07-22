Informations pratiques

Chilhac

On fait son marché… En musique!

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le duo groupe Amblerya (qui décrit un monde imaginaire, pacifiste et libre) et le groupe Mah’na (une voix, un piano et un accordéon) mettront l’ambiance sur la place de Chilhac!

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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr

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English :

The duo Amblerya (which depicts an imaginary, peaceful, and free world) and the group Mah’na (one voice, one piano, and one accordion) will liven up the atmosphere at Chilhac Square!

L’événement On fait son marché… En musique! Chilhac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier