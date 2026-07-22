FRAMBOYAN Chilhac
vendredi 14 août 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
FRAMBOYAN
Association Helmouth Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert acoustique vibrant ou se mêlent voix, cordes, accordéon et percussions. Duo franco-mexicain de musiques traditionnelles mexicaines et afro-latines.
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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr
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English :
A vibrant acoustic concert blending vocals, strings, accordion, and percussion. A French-Mexican duo performing traditional Mexican and Afro-Latin music.
L’événement FRAMBOYAN Chilhac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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