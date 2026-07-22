Informations pratiques

Chilhac

FRAMBOYAN

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert acoustique vibrant ou se mêlent voix, cordes, accordéon et percussions. Duo franco-mexicain de musiques traditionnelles mexicaines et afro-latines.

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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr

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English :

A vibrant acoustic concert blending vocals, strings, accordion, and percussion. A French-Mexican duo performing traditional Mexican and Afro-Latin music.

L’événement FRAMBOYAN Chilhac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier