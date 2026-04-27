CONCERT DE MISTER BISHOP Le Burgaud
CONCERT DE MISTER BISHOP Le Burgaud samedi 2 mai 2026.
Le Burgaud
CONCERT DE MISTER BISHOP
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Un projet à mobilité douce, et un véritable homme-orchestre
Mister Bishop prône une démarche artistique à mobilité douce. Il sillonne les routes avec son vélo cargo. Ses terrains de jeu sont multiples : places de village, cours d’école, gymnases, guinguettes ou festivals.
Avec Bimorphistes , son nouveau répertoire, il prolonge son exploration sonore. Il construit des formes musicales répétitives et immersives, en laissant une place plus importante à l’improvisation.
Enrichissant son instrumentarium de multi-flûtes, mini-pédales à clochettes et mélodicas à soufflet, Mister Bishop étend sa palette sonore tout en conservant l’esprit DIY qui fait l’ADN de son univers musical.
Mister Bishop nous fait le plaisir de s’arrêter au café, alors, venez nombreux !
Et après le concert, restez pour une soirée pizzas ! 5 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
A low-mobility project, and a real one-man band:
L’événement CONCERT DE MISTER BISHOP Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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