CONCOURS DE PÉTANQUE SALLE DES FÊTES Le Burgaud
CONCOURS DE PÉTANQUE SALLE DES FÊTES Le Burgaud vendredi 1 mai 2026.
Le Burgaud
CONCOURS DE PÉTANQUE
SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le Comité des Fêtes du Burgaud vous invite à son concours de pétanque ouvert à tous !
Au programme concours par triplette (12€). Inscription des équipes à partir de 13h. Début du concours 14h. Apportez votre brin du muguet pour vous porter chance ! 12 .
SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie cdfleburgaud31330@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes du Burgaud invites you to its petanque competition, open to all!
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE