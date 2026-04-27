CONCOURS DE PÉTANQUE SALLE DES FÊTES Le Burgaud

Le Burgaud

CONCOURS DE PÉTANQUE

SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Comité des Fêtes du Burgaud vous invite à son concours de pétanque ouvert à tous !

Au programme concours par triplette (12€). Inscription des équipes à partir de 13h. Début du concours 14h. Apportez votre brin du muguet pour vous porter chance ! 12 .

SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie cdfleburgaud31330@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes du Burgaud invites you to its petanque competition, open to all!

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE