Concert de MotiVents – Ch’ti Cuifs – Graines de choeur, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Concert de MotiVents – Ch’ti Cuifs – Graines de choeur, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille dimanche 7 juin 2026.
Concert de MotiVents – Ch’ti Cuifs – Graines de choeur Dimanche 7 juin, 11h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Le dimanche 7 juin 2026, à 11h30 dans l’auditorium du Conservatoire, assistez à un concert avec MotivVents, Ch’ti Cuifs et Graines de choeur !
Concert des MotiVents
D’un tube à l’autre…
Cette année, les élèves de l’orchestre MotiVents vous proposent un florilège d’airs empruntés à des musiques de films célèbres et à des thèmes de chansons populaires connues…surprise!
Les jeunes choristes des Graines de Choeur seront également de la partie pour reprendre ensemble quelques refrains.
Ils présenteront ensuite le conte musical « Les recettes en cachettes » de Benoît Boivin, une occasion originale et amusante de revisiter quelques recettes… en chanson !
Attention ! Vous risquez à votre tour de garder en tête et fredonner ces tubes durant les heures qui suivront ce concert!…
INFORMATIONS
Dimanche 7 juin 2026 à 11h30
Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille
️ Billetterie à venir
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Motivants, Ch’ti cuifs et Graines de choeur
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