Concert de MotiVents – Ch’ti Cuifs – Graines de choeur, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert de MotiVents – Ch’ti Cuifs – Graines de choeur Dimanche 7 juin, 11h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Le dimanche 7 juin 2026, à 11h30 dans l’auditorium du Conservatoire, assistez à un concert avec MotivVents, Ch’ti Cuifs et Graines de choeur !

Concert des MotiVents

D’un tube à l’autre…

Cette année, les élèves de l’orchestre MotiVents vous proposent un florilège d’airs empruntés à des musiques de films célèbres et à des thèmes de chansons populaires connues…surprise!

Les jeunes choristes des Graines de Choeur seront également de la partie pour reprendre ensemble quelques refrains.

Ils présenteront ensuite le conte musical « Les recettes en cachettes » de Benoît Boivin, une occasion originale et amusante de revisiter quelques recettes… en chanson !

Attention ! Vous risquez à votre tour de garder en tête et fredonner ces tubes durant les heures qui suivront ce concert!…

INFORMATIONS

Dimanche 7 juin 2026 à 11h30

Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille

️ Billetterie à venir

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Motivants, Ch’ti cuifs et Graines de choeur