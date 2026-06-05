Caunes-Minervois

CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLES

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:15:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le Chevet de l’abbaye de Caunes-Minervois accueillera un concert de musiques actuelles dans un cadre patrimonial exceptionnel. Ouvert à tous et entièrement gratuit, cet événement promet une soirée conviviale et festive mêlant plusieurs univers musicaux pop, rock, latin, métal et vocal.

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Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 10 56 35

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English :

The Chevet de l’abbaye in Caunes-Minervois will host a concert of contemporary music in an exceptional heritage setting. Open to all and entirely free of charge, this event promises a convivial and festive evening mixing several musical universes: pop, rock, Latin, metal and vocal.

L’événement CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLES Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-27 par