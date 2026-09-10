Concert de musique ancienne, Ecclésia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Concert de musique ancienne Samedi 19 septembre, 15h00 Ecclésia, cité patrimoine Haute-Saône

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Concert de l’ensemble des musiques anciennes de l’École départementale de musique et de théâtre.

Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

Concert de l’ensemble de musique ancienne de l’École départementale de musique et de théâtre.

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