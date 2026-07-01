Fête de la Fraternité Luxeuil-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Fête de la Fraternité
Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
De 13h30 à 18h. Esplanade Simone Veil.
Entrée libre.
Animations pour les enfants et les familles.
Animations musicales.
Stands d’associations. .
Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Fraternité
L’événement Fête de la Fraternité Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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