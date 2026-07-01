Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Fête de la Fraternité

Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

De 13h30 à 18h. Esplanade Simone Veil.

Entrée libre.

Animations pour les enfants et les familles.

Animations musicales.

Stands d’associations. .

Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la Fraternité

L’événement Fête de la Fraternité Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)