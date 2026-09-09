Visite guidée Luxeuil aéronautique Luxeuil-les-Bains
mercredi 9 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée Luxeuil aéronautique
8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-11-18 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-30 2026-10-21 2026-11-18
Dès le début du XXe siècle, le ciel de Luxeuil-les-Bains résonne du vrombissement des moteurs des premiers aéronefs. De la fondation de la célèbre escadrille La Fayette à celle de la BA 116, faites la connaissance de quelques-unes des figures qui ont inscrit Luxeuil dans l’histoire et l’actualité de l’aéronautique française.
Rendez-vous à 15h devant le restaurant La Pomme d’Or.
Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.
Distance à parcourir 1,5 km | Durée 90 min
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .
8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite guidée Luxeuil aéronautique
L’événement Visite guidée Luxeuil aéronautique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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