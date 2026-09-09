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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Luxeuil aéronautique Luxeuil-les-Bains

mercredi 9 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
8 Allées André Maroselli
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Luxeuil aéronautique

8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-30 2026-10-21 2026-11-18

Dès le début du XXe siècle, le ciel de Luxeuil-les-Bains résonne du vrombissement des moteurs des premiers aéronefs. De la fondation de la célèbre escadrille La Fayette à celle de la BA 116, faites la connaissance de quelques-unes des figures qui ont inscrit Luxeuil dans l’histoire et l’actualité de l’aéronautique française.

Rendez-vous à 15h devant le restaurant La Pomme d’Or.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.
Distance à parcourir 1,5 km | Durée 90 min
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée.   .

8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée Luxeuil aéronautique

L’événement Visite guidée Luxeuil aéronautique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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