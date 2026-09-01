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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

mardi 15 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:45:00
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
3.5 3.5 3.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Visite du séchoir à jambon de Luxeuil

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:45:00
fin : 2026-11-17 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-17

Savez-vous que le jambon de Luxeuil est un des seuls jambons sans nitrite ? Il est frotté au sel sec selon une recette traditionnelle et dans le respect du cahier des charges imposé. Découvrez tous les secrets de ce jambon de qualité à l’occasion de cette visite originale.
Port d’une veste / gilet conseillé.
Durée 45 min.
RDV devant le séchoir.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41.   .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite du séchoir à jambon de Luxeuil

L’événement Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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