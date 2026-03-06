Luxtrophy tournoi de basket Palais des Sports Luxeuil-les-Bains
Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Organisées par l’Amicale Laïque Luxeuil Basket.
Au Palais des sports, la 12ème édition tournoi international LuxTrophy (4 équipes professionnelles masculines).
Billetterie disponible à Auchan, au 06 71 33 88 48, ou sur place.
Buvette et petite restauration sur place, tombola. .
Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 33 88 48
