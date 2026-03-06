Luxtrophy tournoi de basket Palais des Sports Luxeuil-les-Bains

Luxtrophy tournoi de basket

Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12

Organisées par l’Amicale Laïque Luxeuil Basket.

Au Palais des sports, la 12ème édition tournoi international LuxTrophy (4 équipes professionnelles masculines).

Billetterie disponible à Auchan, au 06 71 33 88 48, ou sur place.

Buvette et petite restauration sur place, tombola. .

