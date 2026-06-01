CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres
CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres samedi 20 juin 2026.
Pollestres
CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE
13 Place de l’Église Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer un bon moment musical !
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13 Place de l’Église Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
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English :
Come enjoy some great music!
L’événement CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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