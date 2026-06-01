Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres samedi 20 juin 2026.

Adresse : 13 Place de l'Église

Ville : 66450 Pollestres

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Pollestres

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE

13 Place de l’Église Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez passer un bon moment musical !
  .

13 Place de l’Église Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy some great music!

L’événement CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Pollestres a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

À voir aussi à Pollestres (Pyrénées-Orientales)