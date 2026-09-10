Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre, Église Saint-Pierre, Chevaigné

Informations pratiques

Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Ille-et-Vilaine

Entrée libre et participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En duo violon-clavecin, les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes jouent sur instruments d’époque un programme varié et composé de grandes oeuvres du répertoire.

Extraordinaires et démesurées, c’est ainsi que l’on peut qualifier les œuvres de ce programme.

Géants et géantes sont filles et fils de la terre : « En ce temps là, les géants étaient sur la terre » dit Moïse. Fantaisies et chaconnes forment ici les espaces hors du commun, finis et infinis, de ces figures mythiques.

À la rencontre de notre humanité, déesses, muses et bien d’autres personnages se racontent, issues des mythologies grecques, chrétiennes ou romaines.

Morag Johnston : violon baroque

Claude Meneux : clavecin

Église Saint-Pierre place de l’église, 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00130786 Église composée d’ une nef à chevet droit de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle. Transept construit aux 17e et 18e siècles par ajout de deux chapelles (une ardoise du faîtage du croisillon nord portait la date 1774, selon Banéat. Partie ouest de la nef refaite au début du 19e siècle, le clocher en haut de nef est alors déplacé. La tribune est réalisée par le sculpteur J.L. Brevet en 1839, une tour octogonale hors oeuvre permet d’ y accéder. La fenêtre du mur est, a été refaite en 1885, au moment de la restauration de la verrière datée 1550.

À la rencontre de nos passés et de nos histoires, dans un lieu chargé d’années, idéal pour faire résonner la musique.

©lapiequijoue