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Concert de musique baroque, Église Saint-Gilles, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gilles · Étampes

Concert de musique baroque, Église Saint-Gilles, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Gilles
Adresse
Place Saint-gilles, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Concert de musique baroque Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Gilles Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Concert de musique Baroque par un ensemble à cordes.

Église Saint-Gilles Place Saint-gilles, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Concert par un ensemble à cordes

©caese

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