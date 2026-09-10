Concert de musique baroque, Église Saint-Gilles, Étampes

Informations pratiques

Concert de musique baroque Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Gilles Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Concert de musique Baroque par un ensemble à cordes.

Église Saint-Gilles Place Saint-gilles, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Concert par un ensemble à cordes

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