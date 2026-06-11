Concert de musique baroque Loyat
Concert de musique baroque Loyat samedi 8 août 2026.
Loyat
Concert de musique baroque
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
À l’occasion des Fêtes XVIIIe siècle, profitez d’un concert de musique baroque interprété sur instruments d’époque par l’ensemble Il Nuovo Concerto.
Au programme
– Delphine Leroy (flûte traversière baroque)
– Marion Middenway (viole de gambe et violoncelle)
– Pascal Dubreuil (clavecin)
Créé en 2010 par le claveciniste Pascal Dubreuil, l’ensemble Il Nuovo Concerto réunit des musiciens passionnés qui font revivre les plus belles œuvres du répertoire baroque avec sensibilité et complicité. Un concert chaleureux et accessible, pour découvrir ou redécouvrir toute la richesse de cette musique. Sur réservation. À 20h. .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Concert de musique baroque Loyat a été mis à jour le 2026-06-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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