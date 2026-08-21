Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Concert de musique baroque

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

La note éclose, c’est au départ trois musiciens Isabelle Lubrano-Lavadéra (violiste), Emilie Volle (flûtiste et hautboïste) et Guillaume Pierrat (batteur et percussionniste). Trois amis complices depuis 2012, réunis par leur passion de la musique, leur curiosité, leur préférence pour les chemins détournés.

Deux viennent du monde de la musique ancienne et un des musiques jazz et improvisées. Ensemble, ils proposent des projets artistiques où la musique rencontre souvent une autre esthétique (théâtre, poésie, danse, photographies, lecture…) et où les frontières stylistiques peuvent voler en éclat (rencontre de la chanson du 20ème siècle avec le siècle d’or espagnol par exemple). Ces projets peuvent aller du solo au quintet et sont souvent proposés avec un volet pédagogique ou des interventions auprès de publics éloignés.

Avec ce programme Isabelle et Emilie replongent dans une musique qui a été à la genèse de leur complicité en s’associant à Aurélien Dubuis, fidèle compagnon de La note éclose. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Concert de musique baroque

L’événement Concert de musique baroque Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais