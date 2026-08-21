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Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou, La Filature, Varennes-sous-Dun

vendredi 18 septembre 2026 · La Filature · Varennes-sous-Dun

Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou, La Filature, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Filature
Adresse
401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire

Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou 18 – 20 septembre La Filature Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».
À partir de la diversité des laines issues des différentes races ovines, elle propose une collection d’objets révélant les usages méconnus de cette ressource. Les pièces, toutes composées de fils de laine, font écho à l’histoire de la Filature Plassard.

La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité
Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».

©Leïla Bouyssou

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