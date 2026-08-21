Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou, La Filature, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou 18 – 20 septembre La Filature Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».

À partir de la diversité des laines issues des différentes races ovines, elle propose une collection d’objets révélant les usages méconnus de cette ressource. Les pièces, toutes composées de fils de laine, font écho à l’histoire de la Filature Plassard.

La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité

Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».

©Leïla Bouyssou