Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou, La Filature, Varennes-sous-Dun
vendredi 18 septembre 2026 · La Filature · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Restitution de résidence de l’artiste Leïla Bouyssou 18 – 20 septembre La Filature Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».
À partir de la diversité des laines issues des différentes races ovines, elle propose une collection d’objets révélant les usages méconnus de cette ressource. Les pièces, toutes composées de fils de laine, font écho à l’histoire de la Filature Plassard.
La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité
Découvrez la sortie de résidence de la designer Leïla Bouyssou pour son projet « Répertoire d’objets lainiers ».
©Leïla Bouyssou
À voir aussi à Varennes-sous-Dun (Saône-et-Loire)
- Visite et dégustation d’une brasserie de bière et saké Varennes-sous-Dun 12 septembre 2026
- Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun 19 septembre 2026
- Visite Chapelle de la Croix Bouthier et Tableau de l’Assomption, Chapelle de la Croix Bouthier, Varennes-sous-Dun 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’atelier de La Filature !, La Filature, Varennes-sous-Dun 19 septembre 2026
- Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem », La Filature, Varennes-sous-Dun 20 septembre 2026