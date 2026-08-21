Visite guidée de l’atelier de La Filature !, La Filature, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier de La Filature ! 19 et 20 septembre La Filature Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez en famille à l’atelier de la filature ! Vous pourrez découvrir nos incroyables machines du 19ème siècle et en apprendre davantage sur leur fonctionnement.

La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité

Venez en famille à l’atelier de la filature ! Vous pourrez découvrir nos incroyables machines du 19ème siècle et en apprendre davantage sur leur fonctionnement.

©lafilature