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Visite guidée de l’atelier de La Filature !, La Filature, Varennes-sous-Dun

samedi 19 septembre 2026 · La Filature · Varennes-sous-Dun

Visite guidée de l’atelier de La Filature !, La Filature, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Filature
Adresse
401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire

Visite guidée de l’atelier de La Filature ! 19 et 20 septembre La Filature Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez en famille à l’atelier de la filature ! Vous pourrez découvrir nos incroyables machines du 19ème siècle et en apprendre davantage sur leur fonctionnement.

La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité
Venez en famille à l’atelier de la filature ! Vous pourrez découvrir nos incroyables machines du 19ème siècle et en apprendre davantage sur leur fonctionnement.

©lafilature

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