Concert de musique baroque Villefranche-de-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert de musique baroque
7 rue du Couvent Sainte-Claire Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de musique baroque avec Frédéric Bousquet.
Rendez-vous à l’EHPAD de Sainte-Claire.
Inscriptions recommandées
.
7 rue du Couvent Sainte-Claire Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 47 congregation@stefamille12.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baroque music concert featuring Frédéric Bousquet.
The event will take place at the Sainte-Claire nursing home.
Registration is recommended
L’événement Concert de musique baroque Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Chants en occitan à la Collégiale Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026