Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert de musique baroque

7 rue du Couvent Sainte-Claire Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de musique baroque avec Frédéric Bousquet.

Rendez-vous à l’EHPAD de Sainte-Claire.

Inscriptions recommandées

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7 rue du Couvent Sainte-Claire Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 47 congregation@stefamille12.com

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English :

Baroque music concert featuring Frédéric Bousquet.

The event will take place at the Sainte-Claire nursing home.

Registration is recommended

L’événement Concert de musique baroque Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)